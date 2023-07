Vaimiti Teiefitu lance WaveHine, le premier collectif de surfeuses en Polynésie

Des talons hauts… aux planches de surf. Vaimiti Teiefitu est connue au fenua pour avoir été Miss Tahiti en 2015 puis deuxième dauphine de Miss France 2016. Mais elle est aussi passionnée par les vagues. Longboardeuse, elle est aujourd’hui sponsorisée par des marques et voyage là où l’océan l’appelle.

C’est lors de ses aventures à l’étranger qu’elle a découvert ce concept : des retraites réservées aux femmes passionnées, comme elle, par les sports de glisse. Une idée qu’elle a rapportée chez elle, ici en Polynésie, et qu’elle développe désormais sous le nom de WaveHine.

Crédit : WaveHine

« J’ai vu qu’il y avait de plus en plus de filles qui se mettaient au surf et je trouvais que c’était vraiment bien, mais qu’il manquait cet esprit de communauté comme il peut y avoir chez les garçons. (…) Quand on va surfer toutes ensemble, il y a vraiment une bonne énergie, une bonne ambiance et on se soutient les unes les autres à progresser. Donc c’est vraiment un bon esprit. C’est de là qu’est partie cette idée, confie-t-elle. En ayant beaucoup voyagé avant, au Costa Rica, au Mexique, je trouvais qu’il y avait beaucoup de surf camps, de retraites de surf qui se faisaient exclusivement pour les femmes et je trouvais que c’était un concept vraiment génial. »

L’occasion de développer un autre type de tourisme en Polynésie. « On a des vagues incroyables tout au long de l’année et ce serait dommage de ne pas les exploiter et de ne pas les faire découvrir aux internationales. » Vaimiti Teiefitu travaillera avec Nani Travel, seul tour-opérateur local spécialisé dans le développement durable. « On a des valeurs très similaires (…). Je leur ai proposé le concept et ils ont tout de suite adhéré ». Les visiteuses auront l’occasion de découvrir le fenua au travers de ses plus beaux spots de glisse. Des sorties culturelles seront aussi au programme. La première retraite pour surfeuses internationales est prévue du 2 au 10 décembre.

Crédit : WaveHine

Crédit : WaveHine

Crédit : WaveHine

Crédit : WaveHine

WaveHine s’adresse évidemment aussi aux rideuses locales, confirmées comme débutantes. Des escapades de 3 ou 4 jours sont envisagées. « Ce sera vraiment axé sur le surf pour qu’elles progressent ou qu’elles apprennent. Il y a des débutantes qui ne sont jamais montées sur une planche et qui m’ont contactée. Pour elles, c’est dur de trouver une école de surf ou en tout cas d’oser aller prendre des cours dans les écoles de surf parce que, généralement, c’est avec les enfants. Dans un cadre où il n’y a que des femmes et où on fait les choses ensemble, je crois qu’elles seront beaucoup plus à l’aise. »

Des retraites, mais aussi des « surf trips ». « Ça, ce serait pour les filles qui savent à peu près déjà surfer et on irait soit dans les îles, soit vers la Presqu’ile ».

Vaimiti fera office de « coach » en longboard, mais elle n’assurera pas les cours dans l’eau. Pour cela, elle a choisi de travailler avec une école locale, celle du non moins connu surfeur Tereva David.

Au-delà de proposer des événements entre femmes, WaveHine se veut être un espace d’entraide, de conseils, et de soutien. À suivre…