Une joueuse remporte 20 millions de Fcfp à un jeu à gratter

L’opération « Noël en fête » de la Pacifique des jeux continue de faire des heureux. Une joueuse a récemment décroché 10 millions de Fcfp le jour de son anniversaire et a visiblement inspiré d’autres chanceux. Cette fois-ci, la gagnante a gratté un ticket 50xCash et remporté la coquette somme de 20 millions de Fcfp. « C’était l’anniversaire de ma maman alors je me suis dit pourquoi pas ? On peut toujours rêver ! » s’est-elle dit. Elle a donc acheté quelques tickets, et confie avoir eu du mal à réaliser qu’elle avait décroché le jackpot : « On remarque vite le gain à 1000 Fcfp ou 5000 Fcfp mais pour 20 000 000, j’ai eu besoin de confirmation. C’est vraiment Noël avant l’heure, quel bonheur ! » .

Une autre joueuse a remporté 4 000 000 de Fcfp en grattant un astro. Une bonne nouvelle qui l’a chamboulée : « J’ai failli me trouver mal » , a-t-elle confié. « En venant en ville, j’avais le coeur qui battait fort. Vive Noël, c’est vraiment trop beau ! » , s’est-elle exclamée.

Jusqu’au 29 décembre, les joueurs peuvent doubler leurs gains supérieurs à 25 000 Fcfp aux jeux de grattage.