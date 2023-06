Selon l’avocat de la famille du jeune homme, Me Brice Dumas, ce harcèlement dont serait victime le jeune garçon a été signalé à la direction du collège en question mais celle-ci « n’a strictement rien fait ». L’adolescent serait régulièrement traité par ses camarades de « violeur » ou encore de « pédophile », sans fondement.

« La seule réponse qu’il y a eu quand les choses se sont envenimées a été d’accuser cet élève et de lui infliger un avertissement avec une motivation qui est assez étrange puisqu’il est reconnu qu’il est bien victime et que pour faire cesser les rumeurs, on lui inflige un avertissement. C’est une contradiction de motifs. Ni l’élève, ni ses parents, n’entendent laisser passer la sanction qui est totalement injustifiée », a indiqué Me Dumas, en marge de l’audience.

L’avocat a également estimé que cet avertissement n’avait « aucune motivation en droit ». Un avis partagé par le rapporteur public qui, pour la même raison, a demandé que cette sanction soit annulée. Le tribunal rendra sa décision la semaine prochaine.

Mais la famille du jeune homme ne compte pas en rester là. Me Dumas entend prochainement déposer une plainte contre X, au pénal, pour le harcèlement scolaire dont l’adolescent serait victime.

Depuis les faits, le jeune garçon a « été obligé de quitter l’établissement, car il a continué à être harcelé ». « Maintenant, il est scolarisé au CNED –par correspondance, à domicile, NDLR- et ça va beaucoup mieux », a souligné Me Dumas.

Aucun représentant de la direction de l’établissement scolaire n’était présent à l’audience.