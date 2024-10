Transition énergétique :  Mahana O’Huipe inaugure sa ferme agri-solaire

Le virage de la transition énergétique au fenua se poursuit : c’est un nouveau paysage qui a pris forme du côté de la Presqu’île. Sur un terrain de 12 hectares dédié à l’élevage bovin, 22 000 panneaux photovoltaïques ont été dressés pour produire une énergie propre.

Avec une puissance de 10,6 megawatts-crête, dans des conditions optimales d’ensoleillement, cette immense installation est sur le point d’entrer en service : « C’est une vraie transition, c’est l’équivalent de la puissance d’un groupe EDT qui pourrait être coupé par exemple en pleine journée, et permettre de tourner et d’économiser en moyenne 3 millions de litres de fuel par an et donc de CO2 en moins sur notre pays » explique Gérard Siu, président de la SAS Mahana O’Hiupe.

Le cœur du système se trouve dans 3 conteneurs avec à l’intérieur, des batteries qui vont stocker l’électricité. Ces zones de stockage sont équipées d’instruments pour mesurer très précisément l’ensoleillement, la température ou encore la vitesse du vent. Des données indispensables qui doivent être transmises à la TEP en charge du transport de l’électricité. « On va charger avec l’électricité des panneaux dans les batteries pour ensuite suivre des plateaux d’électricité qu’on va annoncer à la TEP pour une production de la journée. Du coup, si jamais les nuages arrivent, ce sont les batteries qui prennent le relais pour injecter ce que l’on a prédit à la TEP dans le réseau » précise Steven Le Dref, chef de projet photovoltaïque à Sunzil.

Le défi majeur de ce projet est d’allier la production d’électricité avec la pérennité d’une exploitation agricole. Les bovins vont continuer à brouter de l’herbe et progressivement, évoluer à la fois autour et dessous les panneaux photovoltaïques. Les installations servent d’ombrières. Pour réussir ce pari, le comportement du bétail et les cycles du pâturage ont été étudiés à la loupe. « On gère au mieux entre le haut et le bas. On ne gère pas 12 hectares d’un seul coup. Ils vont être 6-7 jours là, et après, ils vont être basculés de l’autre côté » indique Bruno, représentant de la coopérative d’éleveurs de bovins.

D’ici fin 2024, deux autres fermes développées par EDT-Engie et une autre par Manasolar doivent être mise en service. Au total, près de 60 000 panneaux couplés à des batteries permettront de faire bondir de 5% la production de l’énergie renouvelable en Polynésie française.