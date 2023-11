Tour en bois : d’autres bureaux de contrôle ont été consultés selon Paris 2024, et l’avis reste négatif

Dans une vidéo publiée dimanche, le surfeur Matahi Drollet interpelle une nouvelle fois Paris 2024 à propos de la tour prévue pour l’épreuve de surf des Jeux olympiques. La solution de la tour allégée proposée le 17 novembre dernier par le Pays, Paris 2024 et le haut-commissariat ne convient toujours pas à certains.

Paris 2024 refuse d’utiliser l’actuelle tour en bois pour des raisons de sécurité. « On nous dit que des études montrent que les fondations actuelles n’entrent pas dans les normes de sécurité. Pourquoi est-il impossible pour nous de voir ces études ? demande Matahi Drollet dans sa vidéo. Ni le gouvernement ni l’organisation ne veulent nous donner cette information malgré des centaines de demandes. Certains nous disent qu’ils n’ont pas le droit de parler… »

Dans un courrier en réponse, Paris 2024 assure que l’IJSPF a transmis plusieurs documents dans un courrier daté du 24 novembre dernier et envoyé le 25 à l’association Vai Ara O Teahupoo. Des documents envoyés en réponse à un courrier du 27 septembre souligne Paris 2024.

Mais c’est la preuve de la non-homologation de l’ancienne tour et de ses fondations qui intéresse Matahi Drollet et les opposants au nouvel édifice. Et elle ne faisait alors pas partie des documents envoyés. Sur ce point, Paris 2024 explique dans son courrier que « sans présager de la réponse qui sera faite par l’IJSPF, nous pouvons dores et déjà confirmer que dans le cadre de la remise à plat du projet, l’IJSPF a consulté d’autres bureaux de contrôles, bureaux qui ont, soit émis un avis négatif, soit confirmés l’avis initial du bureau Véritas ».

Les documents envoyés le 25 novembre (selon Paris 2024)