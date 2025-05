Toau : un kayakiste disparu miraculeusement retrouvé sain et sauf

Miracle dans les Tuamotu. Ce jeudi soir, à 18h39, le JRCC a été alerté par un yacht mouillé à l’intérieur de l’atoll de Toau, dans les Tuamotu, de la disparition de l’équipier d’un voilier. Celui-ci avait quitté le bord en kayak pour une promenade et avait été aperçu pour la dernière fois à 16h30 à proximité de la passe.

Les premières recherches effectuées dans la zone, mobilisant l’annexe du yacht et le canot pneumatique du voilier n’ont rien donné. Le JRCC était alors déployé sur un périmètre étendu « à l’intérieur et à l’extérieur de l’atoll compte-tenu de la forte probabilité que le kayakiste ait été emporté au large par le fort courant sortant dans la passe » . Le Gardian et la vedette communale de Fakarava ont également été engagés par le JRCC Tahiti pour effectuer des recherches le lendemain matin au lever du jour,

Ce n’est que le lendemain, à 06h12, que le Gardian signale au JRCC la présence d’un homme sur la plage faisant des signes pour attirer l’attention. Il s’agissait bien du naufragé, sain et sauf, quoiqu’ « en léger état de choc après avoir passé une grande partie de la nuit perdu en mer » , précise le JRCC. « L’absence de moyen de transmission d’alerte à bord du kayak a considérablement compliqué les recherches » , ajoute le centre.

Le Haut-commissariat rappelle la nécessité d’une bonne préparation individuelle pour toute activité nautique pour pouvoir :

· Alerter rapidement les secours : Emporter un téléphone portable (appel gratuit et prioritaire au 16 pour joindre le JRCC Tahiti) ou une VHF portative.

· Attendre les secours en sécurité : Porter un vêtement à flottabilité intégrée ou un gilet de sauvetage, et prévoir de l’eau douce.

· Signaler sa position : Avoir sur soi une lampe, un miroir ou un téléphone portable pour faciliter la localisation.

Il est également essentiel de bien s’informer sur les conditions locales avant toute sortie en mer, en particulier dans les zones exposées aux courants puissants comme les passes des atolls.