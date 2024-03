Tahiti Tourisme travaille son développement sur le marché français

Vingt exposants Polynésiens, 31 marques et 46 tour-opérateurs pour promouvoir la Polynésie sur le marché national, à l’occasion de la biennale de Tahiti Tourisme, organisée à Paris. Pour son directeur général Jean-Marc Mocellin, les voyageurs métropolitains restent une cible incontournable. « Pour la destination Polynésie, le marché français est le deuxième plus gros, avec 30% de parts de marché. C’est le client qui reste le plus longtemps en Polynésie, le touriste qui séjourne dans le plus de types d’hébergements, entre hôtels, pensions de familles et croisières » , détaille-t-il.

Sur le premier semestre 2024, 14 834 billets pour la Polynésie ont été vendus. Une hausse de 12,5% par rapport à 2023. « Le tourisme Polynésien se porte extrêmement bien, souligne la directrice du pôle tourisme Mareva Maiti. On est sur une destination très dynamique : les tour-opérateurs sont à la recherche de nouvelles disponibilités, puisque c’est le nerf de la guerre, de nouveaux hôtels et de nouvelles pensions. Les échanges sont souvent portés sur ce que l’on peut faire pour améliorer la disponibilité en hébergement » . De nouvelles croisières et des hébergements flottants sont notamment prévus en 2025 et 2026.

Du côté de l’Aranui, la Compagnie Polynésienne de Transport Maritime (CPTM) veut mettre l’accent sur la découverte des Australes. « Nos clients ont besoin de nouveauté. On a beaucoup de clients fidèles qui cherchent des nouvelles destinations, assure la représentante Europe des croisières Aranui Vaima Devimeu. L’Aranui a décidé de leur premettre de découvrir d’autres choses, ce qui n’était pas suffisant avec un bateau. On a décidé d’avoir un second bateau pour faire plus de croisières découvertes ».