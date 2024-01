Sitôt inauguré, le Fare Ea d’Uturoa vandalisé

Il venait juste d’être inauguré et labellisé. Et il est déjà vandalisé. Le potager du Fare Ea d’Uturoa à Raiatea a été saccagé dans la nuit de vendredi à samedi. Des grilles entourant la structure ont été jetées à terre et des plants arrachés. Un spectacle « désolant » pour la délégataire à la santé de la commune.