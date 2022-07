Shell va’a vainqueur de la course faaati Moorea

28 équipes vétérans et séniors hommes se sont engagées sur un parcours de 96 km pour la Faaati Moorea samedi.

Après 7 heures, 2 minutes et 40 secondes à la force des bras, c’est le club au coquillage qui remporte cette épreuve suivie du Team OPT et de Pirae va’a.

“Ce n’était pas évident. On a eu une houle très forte. Les conditions étaient dures. (…) Ce qui a fait la différence c’est la préparation et l’union”, a réagi David Tepava de Shell va’a.

Tuatearii Hoatua de la Team OPT félicite Shell : “On a essayé de prendre un bon départ (…) C’est comme ça c’est la course.”

Samedi s’est également tenue la course des cadets, juniors et dames entre Pirae et Mahina. Chez les cadets, les Tamarii Faanui, remporte la première place. EDT va’a arrive premier chez les juniors hommes et Ihilani va’a se classe première chez les séniors dames.