Saisie de 5 kilos d’ice à l’aéroport : 4 personnes placées en détention provisoire

Les 5 kilos de méthamphétamine, dissimulés dans des jouets pour enfants, étaient transportés par un ressortissant américain d’origine polynésienne, indique, ce jeudi, la procureure de la République dans un communiqué.

« Dans une première phase de l’enquête, six personnes ont été placées en garde à vue. Parmi celles-ci, deux ont rapidement été mises hors de cause (un couple qui attendait l’auteur principal à l’aéroport) et quatre ont été présentées devant un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Papeete », ajoute Solène Belaouar.

« Mis en examen à l’issue de leur garde à vue, ils ont été placés en détention provisoire. Parmi ces quatre personnes figurent deux hommes, le ressortissant américain âgé de 30 ans et un second homme âgé de 38 ans, et deux femmes âgées de 34 et 29 ans », précise-t-elle.

Aucun d’entre eux n’étaient connus de la justice pour des affaires en lien avec les stupéfiants. « Les auditions et les investigations ont permis d’identifier formellement quatre autres personnes impliquées, trois hommes et une femme, ayant organisé la logistique et le financement de l’importation. Selon les renseignements obtenus, ces personnes se trouvaient aux États-Unis et devaient rejoindre la Polynésie française », ce mardi.

Le même jour, « une opération judiciaire d’envergure a été déclenchée sur commission rogatoire du juge d’instruction à l’aéroport de Faa’a Cette opération a permis aux enquêteurs (…) d’interpeller et de placer en garde-à-vue les 4 personnes identifiées par les enquêteurs, qui se trouvaient à bord d’un vol de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui de retour de Los Angeles ».

L’enquête a permis « de confirmer l’implication de trois d’entre eux dans l’organisation et le financement de l’importation » de la drogue.

Ces trois hommes ont été présentés à un juge d’instruction, ce jeudi, en vue de leur mise en examen. La valeur marchande des 5 kilos d’ice, sur le marché local, est estimée à quelque 500 millions de francs.