Rurutu : 6 familles reçoivent leur Fare OPH

Le ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou, a rencontré ce mercredi, les 6 familles pour leur remettre les clés de leur nouveau foyer.

Le montant global de la subvention publique qui leur a été accordée s’élève à 75 719 217 Fcfp.

Pour bénéficier de leur Fare, les familles sont préalablement acquittées d’une participation financière, calculée selon les revenus des ménages et le nombre de personnes à charge.

Ce dispositif d’aide en habitat dispersé prévu par la délibération n° 99-217 du 2 décembre 1999 est une réponse au besoin légitime d’accession à la propriété et de décohabitation des familles de Tahiti et de ses îles, qui permet de lutter contre les inégalités et de contribuer à l’accessibilité à un logement digne.