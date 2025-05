« Qu’il n’y ait plus d’autres Ayden », le cri du cœur des proches de la fillette décédée

Ils ne veulent plus qu’un tel drame se reproduise. L’oncle et la tante d’Ayden, la fillette décédée alors qu’elle était placée dans une famille d’accueil, se sont confiés à TNTV à l’occasion de veillée de leur nièce, ce vendredi soir. Un moment empreint d’émotion mais aussi de colère : « Nous voulons que le départ d’Ayden soit un symbole et qu’il n’y ait plus d’autres Ayden qui subissent ça ».