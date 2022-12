Putai Taae retourne au Tapura

Un petit tour et puis s’en va. Putai Taae avait rejoint le Tavini début septembre, trois mois plus tard il retourne au Tapura… Un aller-retour express qui illustre l’échéance des territoriales et les tractations en cours. Car chez les bleus, l’ancien maire de Papara s’était heurté aux réticences de la base en raison de ses déboires judiciaires. Un accueil en demi-teinte qui a fini par le pousser vers la sortie.

Selon une source du Tavini, il faut également justifier d’au moins trois ans pour prétendre à une tête de liste sur une commune, et en l’occurrence, celle de Papara. Mais en quittant le Tapura, l’élu a également noté une perte de soutien financier sur les projets de la commune, depuis 2020, sous la direction de son épouse, la mairesse de Papara, Sonia Punua. Le congrès des maires à Paris a sans doute contribué à conforter sa décision de rentrer à la maison.

Un retour qui sera certainement annoncé aujourd’hui au Tapura, à l’occasion de l’assemblée du partie rouge et blanc dans le cadre de la composition de la liste en vue des élections. La séance budgétaire à l’assemblée demain devrait donc voir Putae Taae siéger dans les rangs du Tapura.