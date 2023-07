Punaauia : la population au rendez-vous pour le défilé de la fête de l’orange

« C’est notre Heiva (…) On craignait d’avoir moins de monde, mais je m’aperçois qu’aujourd’hui c’est une réussite, a réagi le tavana Simplicio Lissant. (…) Il n’y aurait pas de fête de l’orange sans défilé des porteurs. Mais il n’y a pas que les porteurs qui défilent. C’est l’emblème de la commune, mais ce qui est important aussi, c’est le patrimoine humain au travers de toutes nos associations qui font vivre cette belle commune de Punaauia. Et nos agents communaux. »

Au côté du maire, le président de la Polynésie, Moetai Brotherson était également présent. La commune de Punaauia, l’une des plus grandes de Polynésie en terme d’habitants, compte sur le soutien du Pays dans ses projets, notamment environnementaux. « On est engagés dans un développement durable depuis plusieurs années. (…) On va continuer le combat avec nos associations, avec les moyens de la commune et le soutien du Pays. »

La commune a recensé plus de 1000 participants à cette journée.