Premier repas au centre Te Vai-Ete api

Les bénévoles sont arrivés vers 7 heures ce samedi matin pour préparer le premier repas qui sera servi au tout nouveau centre Te Vai-Ete api. Ils découvrent l’espace et le matériel avec lequel ils vont devoir travailler. C’est un énorme changement pour les bénévoles qui ont connu les cuisines de l’entrepôt de Vaininiore qui avait été, pendant plus de 20 ans, mis à disposition de l’association « accueil Te Vai-ete – Caritas » par la commune de Papeete ou encore la cuisine temporaire installée dans la cours du presbytère de la paroisse Notre Dame de Papeete.

Ce centre peut servir jusqu’à 80 repas chaque matin, mais aujourd’hui, seule une trentaine de sans domicile fixe découvrent l’espace : le réfectoire, la cuisine ou encore les douches et les machines à laver. Certains sont impressionnés par les installations. Ils sont surtout reconnaissants envers ceux qui ont permis, en faisant un don par esprit de solidarité, la construction de ce centre.

Pour ce premier service, ils sont une dizaine de bénévoles, comme Stéphane, le diacre catholique Carlos Raioha, venu de la presqu’île de Tahiti ou encore Brigitte venue partager un moment de plaisir avec les sans-abris. Elle leur a préparé des gâteaux. Ce premier service avec un peu moins de monde à servir qu’habituellement, permet à l’équipe de bénévole de prendre ses repères et de s’organiser au mieux.

Une fois le repas près à être servis, le père Christophe Barlier accueille ses « oiseaux de la rue », comme il les appelle. Il leur explique le fonctionnement du centre, sans oublier de leur rappeler les quelques consignes à respecter. Les animaux de compagnie doivent rester à l’extérieur, pas question non plus de fumer dans l’enceinte du centre. Et il a tenu à leur rappeler que les repas étaient réservés à ceux qui en ont vraiment besoin « si j’en chope un dans la rue entrain de mendier, le lendemain, il va manger ailleurs, d’accord. Puisque vous allez mendier, vous avez des sous. Vous avez des sous, vous pouvez vous acheter à manger. »

Avec cette nouvelle structure, où les SDF pourront être soignés par des professionnels de la santé, rencontrer des travailleurs sociaux ou encore être formés, le Père Christophe espère déclencher chez ces sans domiciles fixes un changement de vie. « Le pari c’est aussi de se dire que si effectivement, on les reçoit dans des conditions respectueuses et qu’effectivement on leur montre à travers le lieu qu’ils sont importants pour nous, ça les motive à retrouver une espérance et à retrouver une dignité. »

Le centre Te Vai-Ete api a été inauguré ce vendredi, mais il n’a pas encore été béne. La cérémonie religieuse catholique aura lieu le 13 novembre à l’occasion de la journée mondiale des pauvres.