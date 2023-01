Pompiers d’aérodrome : nouveau préavis de grève de la Fraap

Retour à la case départ pour les pompiers d’aérodromes et le Pays. Quatre mois après la signature d’un protocole d’accord, la Fraap (Fédération de Rassemblement des agents des Administrations de Polynésie), syndicat majoritaire chez les pompiers d’aérodromes, a déposé vendredi 27 janvier un nouveau préavis de grève. À l’origine de cette nouvelle contrariété : une commission mixte paritaire qui n’a été réunie qu’une seule fois depuis la fin du conflit.

Chargée d’examiner les conditions d’attribution des indemnités de sujétion (prime de risque) en fonction de la classification des aéroports, cette commission constituée de 5 représentants syndicaux et de 5 représentants des services du pays, n’aurait été réunie qu’une seule fois selon le président de la Fraap, Jean-Paul Urima. « C’était fin octobre, depuis plus rien. Ce n’est pas faute d’avoir alerté la direction de l’aviation civile, c’est toujours le même cinéma. On essaye de nous enfumer. »

La commission avait jusqu’au 15 janvier 2023 pour évacuer tous les points de revendications. L’organisation considère dès lors que le protocole d’accord n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas d’autres alternatives qu’un préavis de grève pour engager de nouvelles négociations.

Jean-Paul Urima, président de la Fraap (Crédit Photo : Archive TNTV)

Du côté du Pays, on s’étonne de ce préavis « inattendu » et des nouvelles revendications qu’il comprend. « A partir du moment où ils nous baladent, on fait monter les enchères » justifie le président de la Fraap. Outre la révision des primes de risque, la fédération demande également la mise en place du concours de recrutement de 29 postes de pompiers d’aérodromes, et « la révision à hauteur de 20% des indemnités de sujétions pour l’ensemble du personnel concerné ». Selon la fédération, près de 200 personnes sont concernées, dont 130 à 150 pompiers distribués sur 43 aérodromes du fenua.

L’organisation se tient donc à la disposition de la Vice-présidence et de la direction de l’aviation civile pour engager de nouvelles négociations. Son président indique qu’à défaut d’accord, « j’appellerai les personnels des structures citées à un arrêt de travail (…) à compter du vendredi 3 février ».

De leur côté, la vice-présidence et la direction de l’aviation civile indiquent qu’ils feront part de leurs positions d’ici lundi dans un communiqué de presse.

En octobre dernier, la grève des pompiers d’aérodromes avait duré trois jours et lourdement impacté le transport inter-îles. Près de 4 000 personnes s’étaient alors retrouvées bloquées dans les îles.