Polyfoc, une première plateforme de contenu adapté, dédié aux enseignants de Polynésie française

C’est une plateforme dédiée à la formation des professionnels de l’éducation du fenua qui sera lancée officiellement ce mercredi. Polyfoc est née d’un constat : celui que les enseignants n’arrivent pas toujours à se reconnaitre dans les ressources de formation créées au niveau national. « Un des freins assez communs en formation consiste à objecter que ce que l’on voit sur les vidéos ne reflète pas la réalité de nos classes, dans notre contexte spécifique, particulier. Beaucoup ne se reconnaissent pas dans les enseignants qu’ils observent, pas plus qu’ils ne reconnaissent les élèves qui sont en face d’eux. L’idée est de proposer des outils complémentaires, de les regrouper afin d’en faciliter l’accès, de proposer des ressources contextualisées, représentatives de la réalité de nos classes, au service de la professionnalisation et de la montée en compétence de nos enseignants, de nos formateurs, in fine au bénéfice de nos élèves », expliquent les créateurs de la plateforme.

Pour tenter de rendre compte au mieux des réalités de l’enseignement en Polynésie, un groupe de travail d’une quinzaine d’enseignants, formateurs, inspecteurs, se rend dans les salles de classes du fenua pour filmer le quotidien, avec l’accord des établissements et professeurs.

Les vidéos sont ensuite découpées, analysées, et servent à alimenter la plateforme. Le but est de « mieux comprendre la nature des difficultés d’apprentissage que rencontrent nos élèves, mais aussi mieux comprendre les difficultés d’enseignement auxquelles sont confrontés les professionnels. Certaines situations représentent des passages à risque, des moments de tension où l’enseignant est dans un dilemme et où il doit faire des choix. »

Polyfoc est un projet collaboratif issu d’un partenariat entre l’Inspe, l’UPF, le Pays, la DGEE, le vice rectorat et l’IFE (structure nationale de recherche et d’innovation dédiée aux problématiques d’éducation et de formation).

Des classes de maternelle, d’élémentaire et de collège ont été filmées. 5 parcours d’une vingtaine de vidéos sont déjà disponibles.