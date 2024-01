Plateforme autonomiste : Gaston Flosse a rencontré A Here Ia Porinetia

Réuni ce mercredi soir en préparation des élections européennes, qui se tiendront les 8 et 9 juin 2024, le conseil politique de A Here Ia Porinetia a reçu l’appel « inattendu » de Gaston Flosse, patron du Amuitahiraa O Te Nunaa Maohi. Toujours à l’affût d’un coup politique, le Vieux Lion a vu son invitation à une rencontre avec Nuihau Laurey et Nicole Sanquer acceptée.

Les deux camps se sont donnés rendez-vous ce matin pour donner un coup d’accélérateur à la création de la fameuse plateforme autonomiste. L’idée d’une fusion des deux partis a été discutée – fusion que Gaston Flosse estimait encore « pas facile » il y a une dizaine de jours sur notre antenne, déclarant qu’elle ferait « taire » les deux partis politiques. Une éventualité sur laquelle la présidente de A Here Porinetia s’est également montrée « très sceptique ». « Nous voulons respecter nos électeurs et le projet que nous avons proposé à la population (…) Sur la fusion, nous n’étions pas du tout sur la même longueur d’ondes » , s’est-elle exprimée.

Divergences sur le statut du Pays

Les deux parties doivent également accorder leurs violons sur l’avenir des relations entre la Polynésie et l’Hexagone. « (Gaston Flosse) a beaucoup parlé de l’avenir institutionnel et du statut de Pays associé, et il est clair que nous ne sommes pas du tout sur la même vision » a poursuivi Nicole Sanquer.

L’ancienne députée se satisfait tout de même d’avoir posé les jalons d’une plateforme qui n’existait « que par des annonces à travers les médias » , a-t-elle conclu. Quid d’Édouard Fritch et du Tapura Huiraatira? Son conseil politique s’est également réuni, donnant son accord pour se joindre aux conversations d’ici les prochaines semaines.

Contacté, Gaston Flosse n’a pas souhaité s’exprimer.