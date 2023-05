Passation de pouvoir détendue à la Présidence

La passation de pouvoir entre Édouard Fritch et Moetai Brotherson à la présidence de la Polynésie française s’est déroulée ce vendredi à la Présidence.

La cérémonie s’est passée dans une ambiance cordiale. En fin de matinée, Édouard Fritch avait déjà souhaité bonne chance à son successeur depuis la tribune de l’Assemblée de la Polynésie française. Les deux hommes se sont rendus au palais de l’avenue Pouvanaa a Oopa, avant de s’isoler pour un entretien d’une petite heure.

Le futur ex-député (il sera contraint de démissionner de son poste de député à l’Assemblée nationale, ndlr) est donc le nouveau chef de l’exécutif du Pays pour les cinq prochaines années. Élu grâce aux 38 représentants du Tavini Huiraatira à l’Assemblée de la Polynésie française, il devrait présenter lundi 15 mai un gouvernement composé d’une dizaine de ministres. D’abord annoncée comme paritaire, Moetai Brotherson se réserve la « surprise » de révéler son équipe au dernier moment.

Quatre noms ont d’ores et déjà été confirmés par Moetai Brotherson : Jordy Chan ministre de l’Equipement, Ronny Teriipaia ministre de l’Education, Vannina Crolas ministre de la Fonction publique et Eliane Tevahitua vice-présidente en charge de la Culture et de l’Artisanat, de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. Trois autres circulent avec insistance : Tevaiti Pomare serait ministre du Budget et des Finances, Chantal Galenon ministre du Logement et de l’aménagement social, et Mike Cowan ministre de la Jeunesse et des Sports.