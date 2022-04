Papeete : une élection sans Michel Buillard et un bureau de vote supplémentaire

Il n’est pas encore 8 heures ce samedi, et déjà les policiers de la capitale sont parés à accueillir les 18 555 électeurs inscrits. Les premiers arrivés sont peu nombreux et contrairement à d’autres communes, il n’y a pas encore de queue aux guichets de retrait des cartes.

Une absence est particulièrement remarquée : celle du maire Michel Buillard, absent pour motif de santé.

“Malheureusement il n’est pas là, déplore son premier adjoint Paul Maiotu, mais nous sommes là pour assumer la succession pour que les choses se déroulent dans le mieux qu’on peut. Et nous sommes persuadés que l’équipe que nous dirigeons est parfaitement rodée et on peut aujourd’hui suppléer notre maire.“

Autre particularité de ce scrutin à Mama’o : l’ouverture d’un 16e bureau de vote dans le 1er.

“Le bureau 16 c’est un bureau que l’on a rajouté. On ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens qui vont y venir, c’est destiné aux détenus. Plutôt que d’ouvrir un bureau de vote en prison, on a la possibilité de faire voter ici les détenus qui n’ont pas perdu leurs droits civils et qui ont encore la capacité de voter”, explique le directeur général des services de la mairie, Rémy Brillant.

À 12 heures, le taux de participation à Papeete était de 16,66 % soit 3092 votants contre 19.45% en 2017 soit 3760 votants.