Pablo, un boxeur à l’appétit sans limites

Difficile de croire que sous un petit cabanon de Moorea, se cache peut-être la future pépite de la boxe mondiale. Pablo Renault, 21 ans, mesure 1,80m pour 75 kilos de muscles. Il pratique le noble art depuis seulement 2 ans. Dans une salle de boxe rudimentaire, composée de bouées en guise de sac de frappe, Pablo fait ses gammes.

« Ça frappe fort », sourit son ami Guillaume qui participe à ses entraînements, « il a beaucoup de technique, beaucoup de puissance, et avec cette chaleur, ça fait beaucoup travailler le cardio. Je ne donne pas les coups, mais je suis quand même fatigué ».

Mais les efforts paient. Pablo a décroché le titre de vice-champion de Polynésie 2023 en poids moyens. Sans entraîneur, mais déterminé à réussir, il se donne les moyens d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

Il a notamment participé à des camps d’entraînements en Australie et aux États-Unis où il s’est frotté aux meilleurs de la discipline. « Mon objectif est de passer professionnel le plus vite possible. J’espère fin 2024 ou 2025, puis faire les Jeux du Pacifique en 2027 », explique-t-il.

Le Kazakh Ivan Dychko, double médaillé olympique chez les poids lourds, ne tarit pas d’éloges à son égard. « Il a un grand talent. Il est rapide. Il a beaucoup d’atouts pour la boxe. Il peut devenir Champion du monde », assure-t-il.

Même analyse pour l’ex-champion du monde IBO, Floyd Masson. Cet athlète australien a pu mesurer le talent du boxeur de Moorea : « Pablo a beaucoup de potentiel. Il pourrait faire un long chemin s’il trouve un bon entraîneur qui le guide tout au long de sa carrière ».

Le talent naturel est là. Mais pour durer, Pablo doit aussi travailler le physique. Dans ce domaine, il peut compter sur Sébastien Stella. Cet ancien membre du Cirque du soleil, et ex-combattant de boxe thaïlandaise, se charge bénévolement de son renforcement musculaire.

« Je savais qu’il y avait quelque chose à faire. Définitivement, il a des avantages qu’il serait dommage de perdre. Pour moi, c’était un gros oui tout de suite. On va l’aider, on va pousser ça, à un niveau tel qu’il puisse être pris dans une structure professionnelle », indique celui-ci.

En parallèle de ses entraînements, Pablo travaille dans la pizzeria familiale. (Crédit: TNTV)

Pizzaiolo dans le restaurant familial, Pablo est un acharné de travail qui rend fier son premier supporteur : son père, Philippe : « Il a tellement la niaque, tellement l’envie, qu’on ne peut pas faire autrement que de le suivre pour lui permettre de réussir ».

Mais Pablo manque de moyens pour atteindre ses ambitions. Avec sa compagne, ils ont donc lancé sur les réseaux sociaux un appel à sponsoring.

« Je dois faire énormément de voyages. Je travaille pour mettre de l’argent de côté pour me payer tout ça. Il y a aussi tout le matériel : les gants, les chaussures. J’ai besoin d’aide, car, seul, je n’y arrive pas. Je ne peux pas me concentrer 100% sur mon sport si je dois travailler à côté », dit le jeune homme.

Parti de rien, Pablo souhaite aujourd’hui percer au plus haut niveau pour lui et ses proches, son père en premier lieu

« Sans lui, je n’aurais absolument pu rien faire. J’espère un jour être capable de lui ramener une médaille ou une ceinture pour le rendre fier. C’est ce qu’il y a de plus important pour moi : rendre mon père fier », conclut-il avant de renfiler les gants pour un énième entraînement.