OFC Futsal Nations Cup : les Aito Arii battent Fidji (7-3) et filent en finale

Les Aito Arii poursuivent leur sans faute à l’OFC Futsal Nations Cup, organisée à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Après avoir battu la Nouvelle-Calédonie 5 buts à 3, les Tahitiens se sont imposés sur le terrain de la Pulman Arena face aux Fidji (7-3)

C’est Akareva Riaria qui a ouvert la marque à la 7e minute après un festival du n°10 des Aito Arii, Tetuanui Tinomoe (1-0). Mais rapidement, les fidjiens ont égalisé par l’intermédiaire de Gabiriele Matanisiga, également membre de l’équipe de beach soccer de son pays, sur coup de pied arrêté (1-1).

À 7 minutes de la pause, Akareva s’est fendu de son second but de la soirée (2-1). Il aura fallu attendre quelques minutes de plus pour que le match s’emballe. Peu de temps avant la mi-temps, le gardien Fidjien s’est rendu coupable d’une grosse faute en dehors de sa surface, écopant d’un carton rouge mérité. Une situation de supériorité numérique dont a profité Akareva pour inscrire un triplé (3-1)…douché quelques instants plus tard par un second but des Fidjiens (3-2).

Au retour des vestiaires, les Fidjiens ont confirmé leur bonne dynamique en égalisant (3-3). Le gardien Beniamino Mateinaqara multipliait les exploits pour conserver le nul. Aucune des deux équipes ne parvenait à prendre le dessus, et Puarea Roe dit « Jacob » était même supléé par ses montants, outre ses multiples parades.

Sur une bonne contre-attaque, c’est Tetuanui Tinomoe qui a finalement redonné l’avantage à Tahiti (4-3), définitivement. Akareva Riaria a conclu les débats en inscrivant son quatrième but personnel sur une nouvelle contre-attaque (5-3). Tetuanui Tinomoe puis Olivier Hirihiri ont parachevé le succès Tahitiens, portant le score final à 7-3.

Tahiti sera opposé au vainqueur du duel opposant le pays hôte, la Nouvelle-Zélande, aux Îles Salomon.

Le vainqueur de la OFC Futsal Nations Cup sera qualifié pour la prochaine Coupe du Monde de la discipline qui aura lieu en Ouzbékistan, en septembre 2024.