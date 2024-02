Meuel, Haddad, Auroy : l’affaire de la SEP jugée en appel

Le procès en appel du dossier de la Société environnement polynésien (SEP) s’est ouvert, ce mercredi, au palais de justice de Papeete. Principaux protagonistes : l’ancien directeur général de feu cette société d’économie mixte, Karl Meuel, mais aussi les hommes d’affaires Hubert Haddad et Dominique Auroy. Il leur est reproché, à des degrés divers, des faits de corruption, de détournements de fonds publics et de recel. La partie civile, le syndicat Fenua Ma, réclame une centaine de millions de francs de dommages et intérêts.