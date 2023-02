Marquises : le dossier Unesco remis aux Hakaiki

Le 24 janvier dernier, le ministre de la Culture et de l’Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu a officiellement déposé le dossier de candidature des îles Marquises au Patrimoine mondial de l’Humanité, auprès de l’Ambassadrice de France à l’Unesco.

Des missions scientifiques auront lieu en septembre et en octobre. “Lorsque l’on propose des biens au niveau de l’Unesco, ils viennent toujours regarder (…) ça fait partie du processus, explique le ministre. Normalement, les experts se réuniront début d’année 2024. Il y a à peu près 18 mois d’étude par les différents services de l’Unesco et une commission plébnière qui statuera définitivement certainement entre août et octobre 2024.”

Ce jeudi, le dossier a également été remis aux Hakaiki, les maires des Marquises. “Aujourd’hui c’est une remise symbolique du dossier aux maires parce que sans cette volonté des maires et notamment au départ de Lucien Kimitete, qui a émis le voeu dès 1993 que les Marquises soient classées à l’Unesco… C’est tout ce travail qu’on souhaite remettre entre les mains des maires (…) Le travail n’est pas fini. Il faut qu’on s’imprègne de ce dossier parce que lorsque les experts vont venir, il faut qu’on soit en capacité de leur répondre.”

Pour Benoit Kautai, maire de Nuku Hiva, il s’agit d’impliquer la population. “On est passé dans toutes les vallées des Marquises à la rencontre de nos populations, avant que le dossier soit déposé à Paris parce qu’il y a beaucoup dinterrogations, c’est normal. (…) On va reprogrammer d’autres réunions avant que les experts viennent en mission.”

Benoit Kautai sera l’invité de nos journaux ce jeudi sur TNTV