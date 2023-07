Les gagnants du Heiva i Tahiti 2023

En chant, belle moisson pour Tamariki Rapa, qui remporte 4 titres. Élu meilleur Ra’atira Ti’ati’a Himene, Pierrot Faraire ne cachait pas son émotion. « Je dédie cette victoire à Rapa » , a-t-il lancé les larmes aux yeux. Le groupe, composé de 60 à 70 personnes quasiment tous originaires de Rapa, s’était lancé dans une dure préparation depuis février.

Élu meilleur danseur, Marama Ariipeu-Tirador du groupe O Tahiti E avait du mal à trouver ses mots sous le coup de l’émotion. « C’était très difficile. Je ne m’y attendais pas (…) Pour moi, la différence sur scène c’est ue j’ai été entouré par beaucoup d’amour sur scène. Dans les loges, je ne pouvais pas tenir debout, j’étais en larmes. Il m’a fallu beaucoup de soutien » , s’est-il ému.

Sacrée meilleure danseuse, Maheana Atapo a clamé son « amour pour la danse. Ce prix représente beaucoup d’efforts personnels, beaucoup d’heures de mon fils et de mon mari à m’attendre. J’ai commencé en 2016, et c’était la première année que je me présentais » , a confié la danseuse du groupe Ori i Tahiti. « Je ne me suis pas reconnue sur scène samedi soir. C’était une progression à tous les niveaux« .

Enfin, Toakura a remporté le prix du meilleur groupe de danse, dans la catégorie Hura Tau. « Il y a eu plein de challenges, a confié . Fonctionner avec des jeunes, des novices… Il nous a fallu 4 mois de travail. Je dédie cette victoire à notre Pays, à notre peuple » , s’est félicitée la cheffe de groupe Mateata Legayic.

Mention honorable à Ori i Tahiti, qui remporte 4 titres et se classe deuxième des groupes professionnels, devant O Tahiti E, qui a remporté le prix du meilleur compositeur et du meilleur Pa’o’a – Hivinau.

LAURÉATS



DANSE :



Catégorie Hura Tau – 1er prix : Toakura – 2e prix : Ori i Tahiti – 3e prix : O Tahiti E



Catégorie Hura Ava Tau – 1er prix : Manohiva – 2e prix : Tamariki Makemo –

3e prix : Tamarii Auti Rurutu



Meilleur danseur – 1er prix : Marama Ariipeu-Tirador – 2e prix : Mahiti Pepehau –

3e prix : Teiva Maino



Meilleure danseuse – 1er prix : Maheana Atapo – 2e prix : Tahia Cambet – 3e prix : Haïde Faatauira



Prix à la discretion du jury

1er prix : Orchestre d’accompagnement (Toakura)

2e prix : O’tea Vahine « Te Taura’ao » (Toakura)

3e prix : Encouragement pour la jeunesse (O Tamarii Afareaitu)



Plus beau costume

Costume Hura Nui : Tamariki Makemo

Costume végétal : Ori i Tahiti



Meilleur orchestre

Imposé : Ori i Tahiti

Création : 1er prix : Ori i Tahiti – 2e prix : Manohiva – 3e prix : O Tamarii Afareaitu



Meilleur auteur – Jacky Brillant (Te Ohi’u Maeva)



Meilleur compositeur – O Tahiti E



Meilleur Ra’atira Ti’ati’a – Adjaël Tiaipoi (Manohiva)



Meilleur ‘aparima – Aparima final « Teie ta u poroi iti. Parahi » (Ori i Tahiti)



Meilleur ‘Ote’a – Otea Tane (Ori i Tahiti)



Meilleur Pa’o’a – Hivinau – O Tahiti E



Meilleur Orero – X







CHANT :



Tarava Tahiti – 1er prix : Reo Papara – 2e prix : AS Tamarii Mataiea – 3e prix : Tamarii Teahupo’o



Tarava Raromatai – 1er prix : Tamarii Mahina – 2e prix : Taru’u – 3e prix : Tamari’i Tipaerui



Tarava tuha’a pae – 1er prix :Tamariki Rapa – 2e prix : Tamanui Apato’a No Papara –

3e prix : Tamarii Auti Rurutu



Himene ru’au – 1er prix : Taru’u – 2e prix : Tamriki Rapa – 3e prix : Reo Papara



Ute Paripari – 1er prix : O Tamarii Afareaitu – 2e prix : Taru’u – 3e prix : AS Tamarii Mataiea



Himene Ai’a – 1er prix : Tamariki Rapa – 2e prix : Taru’u – 3e prix : O Tamarii Afareaitu



Grand prix – Reo Papara



Meilleur auteur – Yann Paa (Taru’u)



Meilleur compositeur – (Dayna Tavaearii (Taru’u)



Meilleur Ra’atira Ti’ati’a Himene – Pierrot Faraire (Tamariki Rapa)



Meilleur costume – Tamariki Rapa

> (Re)voir toutes les prestations du Heiva 2022 en cliquant ICI