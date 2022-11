Le tribunal ordonne une régularisation du niveau du Smig au 1er janvier 2023

Le Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) est passé à 162 973 Fcfp en octobre dernier. Mais selon les syndicats, le Smig aurait dû être réévalué à 3.65% et non à 2%. Un recours a été déposé.

“Ce qu’il faut savoir, c’est qu’entre la période d’octobre 2021 et mars 2022, l’inflation est Polynésie est de 3,37%. Nous, on a augmenté le Smig de 2% en décembre, et là, on le réaugmente de 2% début mai, ce qui fera que sur la même période, on aura augmenté le Smig de 4%. Donc, c’est un peu plus que l’inflation”, avait répondu en avril dernier la ministre de l’Emploi, Virginie Bruant.

Ce mardi, le tribunal administratif a rendu sa décision. Et il va dans le sens des syndicats. L’arrêté sur la revalorisation du Smig à compter de mai est donc annulé.

Selon le tribunal, l’arrêté “méconnaît le mécanisme prévu par les dispositions du code du travail de la

Polynésie française qui imposent, si l’augmentation de l’indice des prix à la consommation

varie de plus de 2%, que le SMIG augmente dans les mêmes proportions”

Le tribunal “a toutefois pris en compte les arguments de la Polynésie française sur la complexité résultant pour les employeurs de la régularisation au 1er mai 2022 des salaires, accessoires de salaires et cotisations CPS. Aussi le jugement module-t-il les effets dans le temps de l’annulation prononcée et il est ordonné au président de la Polynésie française que la régularisation à effectuer du niveau du SMIG intervienne au premier janvier 2023.”

La décision du tribunal administratif