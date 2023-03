Le projet de “Village tahitien” sur la bonne voie

Le 14 février dernier, un jury a auditionné les candidats du projet touristique “Village tahitien”, six lots avaient été attribués. Le premier au groupement Tahiti Beachcomber SA et City, pour une résidence hôtelière de 5 étoiles de 183 clés. Les lots 2 et 3 ont été attribués à la SASU Manarava (groupe Moux), pour deux hôtels 4 étoiles de 164 et 157 clés. Les 4 et 5 sont revenus au groupe Louis Wane avec un projet d’hôtel 4 étoiles de 163 clés et un hôtel 3 étoiles de 158 clés.

“Étape décisive dans la concrétisation du Village tahitien, ce projet d’aménagement majeur du développement économique de notre Pays” selon le ministre en charge des Grand travaux, René Temeharo, ce jeudi matin, les investisseurs ont signé avec le Pays, les promesses de bail pour ces six lots qui viendraient ajouter 943 clés au parc hôtelier actuel. Une signature qui intervient près de 10 années après les premières études. Pour Nancy Wane, c’est une “vision vers l’avenir plutôt positive et surtout ce projet, cette journée marque la première étape d’une démarche qui pousse vers le progrès et le développement de notre pays.” Le maire de Punaauia, Simplicio Lissant, s’est dit satisfait d’avoir été entendu et d’avoir obtenu du Pays que soit conservé ” l’accès public, le parc public, la promenade pour la population… ”

La signature des baux définitifs, ne pourra intervenir qu’une fois les remblais réalisés. Ces baux préciseront notamment la durée de la location, prévue sur 99 ans, le montant des loyers, dont les investisseurs seront exonérés durant les travaux de construction.

Pour construire ce village, 54,9 milliards seront investis par les promoteurs. Mais avant le Pays devra viabiliser les 34 ha de terrain où seront construits les hôtels. Les travaux d’assainissement sont en cours, le terrassement devrait démarrer avant la fin de cette année 2023 et il devraient durer 5 ans.

Un projet qui permettra de créer des emplois. Le Pays estime que 1765 emplois seront générés sur 8 ans, pour la construction des structures hôtelières et qu’il faudra près de 1850 personnes pour exploiter à temps plein ces établissements.