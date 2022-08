Le président du comité d’organisation des JO 2024, Tony Estanguet en Polynésie du 11 au 16 août

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Naea Bennett, avait abordé le sujet sur notre plateau samedi : Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, sera bientôt en Polynésie. “Nous aurons l’occasion de signer la convention cadre qui reliera le Pays et le comité de Paris 2024 pour ces jeux olympiques”, avait déclaré le ministre.

Tony Estanguet arrivera à Tahiti jeudi accompagné de Jean-Philippe Gatien, directeur des sports de Paris 2024. Il s’agit de la première visite de Tony Estanguet depuis l’annonce du choix de Tahiti pour l’épreuve de surf des Jeux olympiques.

Lire aussi : La Polynésie accueillera bien les épreuves de surf de Paris 2024

Triple champion olympique de canoe slalom, le président du comité d’organisation des JO2024 visitera bien sûr le spot de Teahupoo, mais il rencontrera également les autorités des communes concernées par l’événement, la population et les athlètes.

Pour rappel, 48 surfeurs participeront à cette épreuve des Jeux olympiques 2024, 24 hommes et 24 femmes.