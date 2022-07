Le palmarès du Heiva i Tahiti 2022

En chant, Tamari’i Teahupo’o s’est distingué par 3 prix. Les auteurs et compositeurs étaient déjà confiants dès leur première victoire : “Pour le Ute Paripari, il faut de la voix, du rythme et du tuilage. Il faut revenir à la base, c’est ce qu’on a fait”, indique Roméo, auteur .“On a vu la différence avec les autres groupes. Lors de la répétition générale, on senti que le jury était très favorable. On a choisi le thème du rahui, qui nous convient puisque c’est à Teahupo’o que le premier rahui a été installé”, confie la compositrice du groupe.

(Crédit Photo : Stéphane Sayeb)

Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu à Janine Maru , figure mémorable du Ori Tahiti. Dans les années 80, elle s’était présentée seule sur scène et avait surpris tout le monde par son solo : le prix du meilleur danseur et de la meilleure danseuse était né. Elle règnera pendant 15 ans sur cette catégorie… avant d’être interdite de participer, pour laisser de la place à la concurrence.

Dans les catégories reines des meilleur danseur et meilleur danseuses, Papeiha Aubry et Matagi Louvat se sont respectivement imposés. Papeiha a avoué avoir fait sa chorégraphie pour sa mère “pour qu’elle soit impressionnée. Je lui dois cette victoire, depuis que je suis tout petit elle m’a toujours poussé”. Natalia “Matagi” Louvat est fière de remporter ce titre après des années de travail : “On est toujours dans le doute avant, mais maintenant c’est que du bonheur. Je ne peux que dire merci!”

Le meilleur groupe de danse, dans la catégorie phare Hura Tau, est Hei Tahiti.

Vous pouvez visionner toutes les prestations du Heiva 2022 en cliquant ICI

LAURÉATS



DANSE :

Hei Tahiti (Hura Tau, meilleur auteur)

Matagi Louvat (meilleure danseuse)

Papeiha Aubry (meilleur danseur)

Ia Ora te Hura (Hura ava tau, meilleur orchestre libre et imposé, meilleur compositeur)

Tamariki Poerani (meilleur grand costume)

Teva i tai (meilleur costume végétal)

Hitireva (‘aparima, ‘orero, ra’atira ti ati’a)

Temaeva (pa’o’a – hivivau)



CHANT :

Tamari’i Teahupo’o (grand prix, Tarava Tahiti, Ute Paripari)

Te Pape Ora No Papofai (Himene ru’au)

Nuna’a Rurutu (Tarava tuha’a pae)

Tamariki Rapa (‘Ute arearea)

Tamari’i Mahina (Tarava Raromatai)