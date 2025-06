Le métier de « jardinier de corail » bientôt officialisé en Polynésie française ?

Invité de l’émission Quotidien, le fondateur de Coral Gardeners Titouan Bernicot a évoqué sa rencontre avec Moetai Brotherson. Selon lui, le Pays pourrait prochainement faire de « jardinier de corail », un métier à part entière. « J’étais avec le président de la Polynésie la semaine dernière et on va officialiser vraiment ce métier » a-t-il lancé. Selon nos informations, le président a en effet discuté avec Titouan Bernicot de cette possibilité.

Les « jardiniers de corail » de Coral Gardeners font pousser et plantent « des coraux résilients pour redonner vie aux écosystèmes récifaux ».

Le fondateur de l’association qui s’est donnée pour objectif de restaurer les océans « un corail à la fois » sera par ailleurs présent à la Conférence des Nations unies pour l’océan (Unoc) la semaine prochaine à Nice. « On est venus avec quelques amis. Certains n’avaient jamais pris l’avion, jamais senti le froid à part dans leur frigo (…) Il y a la soirée d’impact qui se passe à Paris (…) On a loué une salle pour expliquer notre rapport d’impact qui sort dans quelques jours et qui détaille tout ce qu’on a fait en 2024. Par la même occasion on va à l’Unoc, à Nice, pour parler des océans. Et moi, ce que j’attends de ça, c’est de montrer qu’il y a une nouvelle génération qui est passionnée, qui est motivée et qui a envie de se concentrer sur l’action. Notre génération s’apprête à faire des trucs formidables et a besoin d’être soutenue. »