Jeunes talents Escoffier : Thomas Teikitohe représentera la zone Asie-Pacifique à l’international

En janvier dernier, un jury polynésien avait sélectionné deux jeunes pour participer à la compétition « service et cuisine » de la zone Asie-Pacifique du trophée des jeunes talents Escoffier : Thomas Teikitohe et Jean Gabriel Tata. Le vendredi 4 novembre, ils se sont donc envolés direction Bali, l’un pour l’écharpe des métiers du « service », et l’autre pour la « cuisine ». Au total, ils étaient 11 jeunes de la zone Asie-Pacifique venant de 8 pays, qui se sont affrontés à Bali, pour cette compétition.

La sélection « jeunes talents », destinée aux jeunes professionnels ou aux apprentis de moins de 25 ans, fait concourir des binômes, pour l’écharpe des jeunes espoirs Escoffier, et la participation à la finale de la zone Asie-Pacifique.

Ce jeudi 10 novembre, les résultats sont tombés. Thomas Teikitohe a remporté la compétition pour les métiers du « service ». Il sera donc prochainement le représentant de la zone Asie-Pacifique au trophée des jeunes talents international. Quant au second jeune polynésien, Jean Gabriel Tata, il finit 4ème pour l’écharpe de la « cuisine ».

Dans un communiqué, la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, adresse ses félicitations aux deux jeunes, qui ont représenté la Polynésie : « C’est une fierté, pas uniquement pour le Gouvernement de la Polynésie, mais pour toute la Polynésie française ».