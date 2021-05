Impressionnant incendie à Bel Air

Face à l’annulation des grands événements de va'a scolaire, comme la Aimeho Vaa Race, l’USSP a mis en place la Maita’i Va'a l’heure : une course sous forme de contre la montre organisée mercredi en simultané dans les 5 archipels. L’événement est une première et répond parfaitement à la volonté de la ministre de l’Éducation qui tenait à ce que les équipes n’aient pas à se déplacer en masse et risquer un nouveau cluster Covid.