Hawaiki Nui : OPT remporte la 2e étape, Hinaraurea s’impose chez les vétérans

En quelques instants, Shell a pris la tête du peloton de course mais sans parvenir à creuser l’écart. Le combat est au rendez-vous sur le lagon. Ataiarapu et OPT tiennent tête à Shell. A 30 minutes de course, la team OPT prend la tête. Shell rame en 3e position.

La 2e course est une étape souvent difficile pour les leaders de Shell va’a. L’an dernier, elle avait été remportée par la team CPS. Mais l’équipage au coquillage ne lâche rien.

A plus d’une heure de course, Shell talonne le va’a de la team OPT. Air Tahiti est remonté et rame en 3e place, suivi de Ataiarapu.

Crédit Tahiti Nui Télévision

Mais OPT garde la tête et se dirige vers la victoire. Shell ne parvient pas à regagner la tête de course. Au bout de 2 heures de course, la Team OPT remporte l’étape, suivie de la team CPS, Air Tahiti. EDT est 4e de l’étape.

Chez les vétérans, Hinaraurea remporte l’étape suivi de Fare Ara et Tohivea. Toae Tai vaa est 4e.