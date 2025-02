Grippe : épidémie confirmée au fenua

L’épidémie de grippe est confirmée, annonce le bureau de veille sanitaire dans son dernier compte-rendu. En semaine 4, 53 nouveaux cas ont été confirmés par les laboratoires du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et de l’Institut Louis Malardé (ILM). 21 personnes ont été hospitalisées (dont 19 au CHPF).

De plus, les appels au centre 15 pour motif de syndrome grippal ont nettement augmenté dans la même période. Le bureau de Veille sanitaire anticipe une pression importante sur l’offre de soins. « L’enjeu actuel est de limiter l’engorgement de l’offre de soins (CHPF, cliniques, hôpitaux périphériques). Il est donc essentiel que la population ciblée par la campagne vaccinale se fasse vacciner (personnes âgées de plus de 60 ans, femmes enceintes, personnes souffrant d’obésité, en longue maladie ainsi que les professionnels de santé et du tourisme (aérien et maritime)). Pour ces personnes, la vaccination est gratuite. » La campagne de vaccination contre la grippe se poursuit jusqu’au 30 avril.

Parmi les recommandations, il est demandé à la population « d’appeler le 15 avant de se rendre aux

urgences.

La veille sanitaire rappelle par ailleurs que le port du masque lorsque l’on tousse et le lavage des mains fréquent sont « des gestes simples qui nous permettront de limiter la propagation de la maladie ».

Par ailleurs, une épidémie de dengue et une épidémie de coqueluche sont toujours en cours. La dengue circule activement aux iles du Vent, iles Sous-le-Vent et Tuamotu Gambier. La coqueluche est bien présente dans les iles du Vent.