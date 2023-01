Grand nettoyage du marché de Papeete, fermé jusqu’au 6 janvier

À grand coup d’éponges, à l’aide machines de nettoyage, l’ensemble des agents du marché et des prestataires sont à pied d’œuvre pour faire briller les 7000 m² des lieux.

Pendant toute une journée, il a fallu au préalable dératiser et désinsectiser le bâtiment. Avec sa zone alimentaire, les nuisibles comme les rats ou les cafards s’invitent entre les étals du marché, comme l’indique Victor Maraeauria, applicateur en pesticides : “Il faut les empêcher de se reproduire et surtout suivre le travail, note-t-il. Il ne suffit pas de faire les travaux ponctuellement, il faut suivre toute les semaines“.

Les vendeurs ont eu pour consigne de retirer toutes leurs affaires. Tous les étals sont nettoyés, déplacés, et certains seront même remplacés selon leur état. Pas forcément évident quand on sait que le marché est ouvert 7 jours sur 7.

Le grand ménage se fait quasiment du sol au plafond. Il faut beaucoup d’huile de coude , comme l’indique Hinano et Hina, agents d’une société de nettoyage : “On lave sous les tables, parce que les machines ne passent pas partout. […] Le marché est ouvert et les pigeons se promènent : on est obligées de faire au-desuss et au-dessous“.

(Crédit Photo : TNTV)

Si cette fermeture exceptionnelle pénalise l’activité commerçante, cela reste l’occasion de nettoyer et aménager aussi les boutiques, ou encore préparer des documents administratifs avant la reprise.

Des travaux de rafraîchissement des murs et des poteaux sont aussi prévus avant d’accueillir à nouveau le public vendredi prochain.