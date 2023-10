OFC Futsal Nations Cup : avant la finale contre la Nouvelle-Zélande, la population derrière les Aito Arii

Ils sont aux portes d’un des plus grands exploits de leur histoire. Les Aito Arii, l’équipe de Polynésie de futsal, affronte la Nouvelle-Zélande chez elle ce soir à 20h, en finale de l’OFC Nations Cup.

Pour l’occasion, la ministre des sports Nahema Temarii, comme la population, y est allée de son soutien, en annonçant la diffusion de la rencontre dans les jardins de Paofai. Sur les réseaux sociaux aussi, la tension monte. La population de Rapa, dont les joueurs composent l’ossature des Aito Arii, a partagé une vidéo pour afficher fièrement son soutien à l’équipe.

Depuis le début de l’aventure, l’équipe de Tahiti a enthousiasmé le fenua avec des victoires contre Fidji, la Nouvelle Calédonie ou encore les Samoa. Ce soir, c’est un défi immense que les Aito Arii devront surmonter.

Dans les rues de Tahiti, on semble y croire. « Je pense qu’ils ont carrément le potentiel, on les encourage, c’est une fierté pour toutes les îles » , déclare un passant. « Go Tahiti, Go les Australes, les enfants de notre pays nous montrent le bel exemple d’implication, que ça serve d’exemple à nos politique » , sourit un autre.

En 2011, certains des joueurs de Rapa était déjà opposés aux Îles Salomon en finale. Ils s’étaient inclinés. Douze ans plus tard, la Polynésie croit à l’exploit.