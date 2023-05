Football : un jeune Tahitien efface un record vieux de 33 ans aux États-Unis

Il est devenu en quelques jours l’attraction des médias sportifs de l’Utah où il évolue dans l’équipe du Juan Diego Catholic High School, un lycée de cet état d’Amérique. Hauroa Morgant y est scolarisé depuis deux ans et vient donc de se distinguer en inscrivant 44 buts au cours de la saison, effaçant au passage le précédent record qui datait de …1990.

Cet exploit a placé le jeune joueur tahitien sous le feu des projecteurs médiatiques. La chaine locale Fox 13 lui a ainsi consacré un reportage et plusieurs journaux ont relayé sa performance exceptionnelle. Lui n’en revient toujours pas.

« Je m’étais dit que je voulais faire une bonne saison mais pas forcément battre le record. Ça s’est passé. Et voilà. Je laisse aller (…) Après, je ne me suis pas encore dit que j’avais battu le record car le championnat n’est pas encore fini. Donc, je me concentre plus sur le championnat que sur mes performances personnelles », confie-il à TNTV, depuis les Etats-Unis.

La Juan Diego Catholic High School a tenu à féliciter Hauroa pour son record sur la page Facebook de l’établissement.

Mais Hauroa perçoit, qu’en quelques jours à peine, son statut a changé : « Il y a beaucoup plus de personnes qui te reconnaissent, qui viennent te parler. Certains demandent des photos, des autographes (…) Quand tu bats un record qui date de 33 ans, tout le monde à l’école te connait. Je sens qu’ils sont tous derrière. Ce n’est pas mal. C’est un grand moment », dit-il, un large sourire au visage.

Aux Etats-Unis, les championnats universitaires sont suivis de très près, quelle que soit la discipline, par les médias. Car c’est parmi eux que les équipes professionnelles de basketball, de football ou de football américain, recrutent leurs futurs joueurs avec, à la clé, parfois, des contrats qui se chiffrent en millions de dollars.

Cette nouvelle notoriété de Hauroa et ses performances sportives sont donc de bon augure pour la suite, notamment en vue d’obtenir une bourse d’une université réputée.

Hauroa dans ses œuvres.

« Il y a pas mal de personnes qui m’ont sollicité mais je ne me suis pas encore décidé. Pour l’instant, je n’ai pas encore reçu d’offres. Je suis plutôt en train d’en parler avec eux. Je pense que dans deux mois j’aurai une réponse finale. Mais j’ai déjà parlé avec une université qui est dans le top 10 du pays », souligne-t-il.

Et d’ajouter : « mon objectif, c’est d’abord de pouvoir signer en division 1, ici aux Etats-Unis, en université et pourquoi pas d’être drafté -recruté, Ndlr- après ma carrière universitaire, en MLS -le championnat professionnel américain de football, Ndlr-. Je ne sais pas. On verra bien ».

Formé dès l’âge de 4 ans à l’AS Tefana, Hauroa Morgant est aussi un pilier de la sélection U19 de Tahiti. Et il entend encore poursuivre son aventure sous les couleurs du fenua. « Je suis vraiment fier de représenter le Pays à chaque fois que je joue avec ce maillot. Je compte y rester ».

Vendredi, le jeune Tahitien et ses coéquipiers de la Juan Diego Catholic High School joueront le dernier match de la saison : la finale du championnat scolaire de l’Utah pour laquelle ils se sont qualifiés, ce mercredi. L’occasion, pour le jeune Tahitien, d’inscrire encore quelques buts et d’atteindre un nouveau record.

L’interview de Hauroa en vidéo :