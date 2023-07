Football : l’AS Pirae remporte la Coupe de Polynésie

Les joueurs de Raimoana Bennett ont soulevé le trophée suite à leur victoire 1 à 0, grâce à un but sur penalty de Tehotu Gitton.

« Bon match ce soir contre l’AS Central. Ça n’a pas été facile, admet le capitaine Donovan Bourebare. On a pu maitriser un peu le début de match, mais Central répondait présent. Ce n’était pas évident à jouer, mais on a joué avec le cœur. On a perdu un joueur à nous, mais on a su s’accrocher. On est vraiment allé chercher (…) On a ouvert le score sur un penalty. C’est ça le foot. »

Grâce à cette victoire, Pirae se qualifie pour le 7e tour de la coupe de France, qui devrait se jouer le 31 octobre prochain.