Épidémie avérée de dengue à Tahiti et Moorea

Les îles de Tahiti et Moorea sont désormais classées en « épidémie avérée » de dengue, selon la cellule de gestion d’alerte. Une décision prise mercredi dernier, qui entraînera, à partir du 2 décembre, la suspension des opérations de lutte antivectorielle autour des cas isolés, sauf en présence de clusters signalés par les professionnels de santé.

Depuis le début de l’épidémie en novembre 2023, 306 cas ont été recensés. Une augmentation continue est observée, avec plus de 10 nouveaux cas hebdomadaires signalés dans les Îles du Vent au cours du dernier mois. Le taux de positivité des tests, également en hausse, atteignait 35,5 % en semaine 46.

Aucun cas grave ni décès n’ont été signalés depuis le début de l’épidémie, et aucune hospitalisation n’a été rapportée lors de la semaine 46. Sur les 230 échantillons analysés, le sérotype DENV-1 domine à 70 %, contre 30 % pour DENV-2. Depuis fin juillet, DENV-1 est le seul sérotype identifié aux Marquises.

Les cas se manifestent majoritairement de manière isolée, bien que des clusters aient été observés dans plusieurs quartiers comme Pointe Vénus, Tuauru, Paofai et Taaone. La maladie touche principalement des enfants et de jeunes adultes, avec 36 % des cas chez des personnes de moins de 20 ans, et un âge médian de 30 ans.