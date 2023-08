En images : la cérémonie d’ouverture de la Tahiti Pro à Teahupoo

Du 11 au 20 août, les surfeurs s’affronteront sur le spot de Teahupoo pour la dernière étape du circuit professionnel. Un événement qui prend une autre importance cette année, à un an de l’étape de surf des Jeux olympiques 2024.

Ori Tahiti, percussions et ukulele… Ce jeudi, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de plusieurs champions. L’occasion pour les fans de faire signer des autographes par les surfeurs internationaux. Pour cette édition, 5 riders du fenua participeront : Vahine Fierro, Kauli et Aelan Vaast, Mihimana Braye et Matahi Drollet.

Une cérémonie du Rahiri, a rassemblé les surfeurs, vêtus de blanc. Le rahiri se déroule avant chaque grand événement. Chaque compétiteur dépose une feuille de bananier pour symboliser leur respect des règles, des jurés et de tous les concurrents.