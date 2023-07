Disparu de la Punaruu : Deux hélicoptères et des drones engagés sur les recherches

Coordonnée par les responsables de la protection civile, l’opération de recherche pour retrouver Eugène Avaemai disparu depuis lundi dans la vallée de la Punaruu a démarré tôt ce matin avec le chargement de provisions. C’est sur les hauteurs de Vaitavere, que l’appareil de Tahiti Nui Helicoptere mobilisé par la commune a déjà commencé à charger plus de 200 kilos de vivres et de matériel à destination du refuge des porteurs d’orange. L’hélico doit effectuer cinq rotations pour tout acheminer sur place. Il a également prévu deux trajets entre le refuge, Marae Tia et Terata dans la vallée.

(Crédit photo TNTV – Emma Mathieu)

Également mobilisé, le Dauphin de la protection civile s’est posé vers 9 heures pour charger des moyens logistiques dont des pompiers du GrIMP (Groupement d’Intervention en Milieu Périlleux). Du personnel spécialisé pour venir en renfort des 70 membres de l’association des porteurs d’orange, eux même sélectionnés pour leur parfaite connaissance du terrain. Car c’est sur Toaniti et Marae Tia qu’ils devront intervenir, deux sites de prédilection du porteur disparu. Des zones également connues pour leurs parois escarpées et cernées de ravins de plus de 100 mètres. Sites qui n’ont pas encore pu être explorés et qui nécessiteront du matériel d’escalade. Environ 13 personnes sont mobilisées sur ces terrains particulièrement techniques.