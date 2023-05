Disparition soudaine de Matahi Brothers

Il s’était marié il y a seulement quelques semaines et figurait le 21 avril parmi les garçons d’honneur d’Eric Malmeza pour son union avec Heitiare Tribondeau. Matahi Brothers est décédé brutalement d’une crise cardiaque. L’ancien directeur de la Socredo avait pris sa retraite en décembre 2021 après 36 ans de carrière au sein de la banque au Uru dont cinq ans à la direction de l’établissement bancaire. Il avait également reçu l’ordre de Tahiti Nui fin 2022. Les messages de condoléances et les hommages ont commencé à affluer ce matin, à commencer par celui du député Tavini, Moetai Brotherson qui salue « un grand professionnel, et un ami » qui faisait parti des « personnes discrètes mais toujours à l’écoute, et de bon conseil ».