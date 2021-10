Deux caméléons trouvés sur Tahiti

Deux caméléons ont été trouvés récemment à Tahiti. Le premier a été recueilli par Heiani et son conjoint en août dernier. Alors qu’elle randonnait en famille au plateau de Taravao, Heiani dit avoir été surprise par la découverte du petit reptile vert : “d’abord j’ai pensé que c’était un gros lézard qui marchait, puis en s’approchant et en regardant bien, on s’est rendu compte que c’était un caméléon”.

Le couple recueille l’animal avant de le signaler auprès de la Direction de l’environnement le lendemain. “Ils l’ont gardé avec eux parce qu’ils devaient l’emmener chez le vétérinaire pour voir comment l’animal se portait, si c’était un animal domestiqué ou un animal qui vivait dans la nature depuis un certain temps. Depuis, on ne l’a pas revu. Il est toujours chez le vétérinaire et on attend toujours”.

En août, Heiani et son conjoint trouvent un caméléon lors d’une randonnée au plateau de Taravo (crédit photo : Heiani)

Après examen, le vétérinaire révèle qu’il s’agit d’un caméléon du Yémen, plus précisément d’une femelle pleine d’une soixantaine d’œufs. “On ne sait pas ce qu’il est advenu des œufs, ils ne nous ont pas donné de nouvelles”. Heiani espère avoir plus d’informations dans les jours à venir.

Car la jeune femme souhaiterait garder l’animal qu’elle surnomme Samy. “Quand on l’a trouvé, on voulait le garder mais on voulait bien faire les choses en prévenant la Diren. On voulait faire les choses légalement sachant que c’est un animal interdit en Polynésie. On voulait préparer son terrarium pour qu’il soit dans de bonnes conditions, domestiqué”.

Le second caméléon, de couleur beige, a été trouvé hier en fin de journée, dans les hauteurs de la Mission. C’est Vaiarii qui tombe sur le reptile alors qu’elle se promène avec ses enfants : “en montant la croix, ma fille a trouvé un caméléon. Elle ne savait pas que c’était un caméléon. Son petit frère a crié “oh un gros lézard !”. Mais en m’approchant, je me suis rendue compte que c’était un caméléon”.

Lors d’une promenade sur les hauteurs de la mission, Vaiarii trouve également un caméléon avant de le remettre à la police (crédit photo : Vaiarii)

Vaiarii décide alors de publier une photo du caméléon sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de retrouver le propriétaire. Une heure plus tard, une personne prend contact avec elle et assure que l’animal lui appartient. Mais entre temps, Vaiarii indique avoir remis le caméléon à la police. Recueilli par la Diren ce dimanche, le spécimen a été d’abord examiné par un vétérinaire qui a constaté des problèmes au niveau des ovaires de l’animal.

Le caméléon n’étant pas une espèce présente en Polynésie, le code de l’environnement rappelle que “l’introduction […] sur le territoire et l’importation sous tous régimes douaniers de spécimens vivants d’espèces animales ou végétales est interdite”. Le non-respect de cette loi peut entraîner une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 17 800 000 de Fcfp.