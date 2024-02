Dépassé par le handicap de son beau-fils, il lui assène plusieurs coups de poing

Cette nuit du 17 juillet 2023 à Papara, la voisine du prévenu avait alerté les gendarmes, aux alentours de 4 heures du matin, en raison d’une violente dispute dans la maison jouxtant la sienne.

Alcoolisé, le quadragénaire venait d’assener de violents coups de poing au visage de son beau-fils, un jeune homme de 24 ans, lourdement handicapé mental. Son tort ? Il venait de renverser un meuble du salon.

Le médecin qui l’a examiné a constaté de nombreux hématomes et ecchymoses sur le visage, le cou, le sternum et la clavicule. Des violences récentes, mais aussi d’autres plus anciennes. « C’est lui qui se fait ça, des fois », a déclaré son beau-père à la barre.

L’homme a cependant reconnu les coups portés la nuit du 17 juillet. « Il fait caca partout et casse tout dans la maison. La nuit c’est rare qu’il dorme. On doit fermer la maison à clé, sinon il s’échappe. Là, c’était la goutte de trop (…) J’étais énervé, et avec l’alcool que j’avais dans le sang, je l’ai frappé », a-t-il dit pour se justifier.

« Il s’exprime uniquement par des sons » Le tuteur de la victime.

Son avocat, Me Leny Sinquin, a dépeint un couple « dépassé » par son quotidien. « Même si la violence n’est jamais excusable, ce dossier est celui du désarroi d’une famille face au handicap lourd qu’elle a à gérer sans l’aide de personne », a-t-il plaidé, en déplorant l’absence de réponses des pouvoirs publics sur ce sujet : « une fois ces personnes handicapées devenues majeures, il n’y a plus aucune solution ».

Présent à l’audience, un représentant de l’association chargée de la tutelle du beau-fils a indiqué que le jeune homme venait d’être placé dans une famille d’accueil sur décision d’un juge. Et qu’il l’avait vu deux semaines plus tôt.

« Il s’exprime uniquement par des sons. On ne sait pas trop s’il comprend le français ou le tahitien. Mais ça lui fait du bien d’être sorti. Il va vers les gens, ce qu’il ne faisait pas avant. Ça se passe bien », a-t-il assuré.

Le quadragénaire, dont le casier judiciaire ne comportait aucune condamnation, a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Il devra aussi verser la somme de 300 000 francs à son beau-fils au titre des dommages et intérêts.