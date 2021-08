Covid-19 : Pénurie d’oxygène en vue au fenua

La Polynésie manque d’oxygène. Raireva, technicien respiratoire, le sait bien. En temps normal, il livre deux concentrateurs d’oxygène en moyenne, par jour. Depuis l’épidémie de covid-19, ce chiffre peut monter jusqu’à 10, voire 20.

“Il faut plus de monde, et surtout plus de stocks. Nous on n’a pas énormément de stocks pour appareiller tout le monde. Il va falloir faire une réorganisation en interne pour répondre aux besoins de la population”, détaille Raireva.

Chaque jour, il installe ces appareils au domicile des patients qui montrent des signes d’essoufflement. Une intervention qui se fait sur prescription médicale.

“C’est un appareil qui va donner de l’oxygène à un patient. Alors, il n’y a pas d’oxygène à l’intérieur. Le principe, c’est qu’il va absorber l’air, et suite à ça, il va garder l’oxygène pour le donner au patient. On a des appareils qui peuvent aller jusqu’à 2, 3, 5, voire même jusqu’à 9 litres d’oxygène”, explique Raireva.

Et depuis quelques jours, la demande monte en puissance. Car en plus des patients non-covidés, viennent s’ajouter les sorties d’hospitalisation du CHPF. Notamment pour libérer des lits pour les patients les plus graves. A cela se rajoute la possibilité pour les médecins de prescrire ces appareils. Un arrêté adopté par les autorités sanitaires en 2020, pour soulager l’hôpital de Taaone, aujourd’hui à bout de souffle.

“Depuis plusieurs jours, on appelle quotidiennement des prestataires pour pouvoir installer à domicile de l’oxygénothérapie”, explique Dr Didier Bondoux, médecin libéral. “Habituellement, les prescriptions sont faites par les spécialistes, des pneumologues la plupart du temps. Et là, on a une dérogation depuis cette épidémie de covid, à pouvoir prescrire l’oxygénothérapie à domicile pour les gens qui commencent à être en détresse respiratoire et en manque d’oxygène”.

Des patients qui tardent parfois à se manifester malgré les symptômes. “En général, ils se sentent fatigués, difficultés à respirer, ont même des douleurs. Ils respirent vite et ils se sentent mal tout simplement”, rapporte Dr. Didier Bondoux. “Alors soit on les voit en cabinet, et on les teste […] si il manque ou pas d’oxygène, soit on conseille aussi aux gens de se surveiller à domicile. Dès que ça passe à un certain taux d’oxygène, on décide de mettre en place ce traitement à domicile”.

Face à l’intensité inédite de l’épidémie, les stocks d’oxygène fondent à vue d’oeil. A ce rythme, les pouvoirs publics craignent une pénurie d’appareils de ventilation. Un manque qui pourrait être atténué grâce aux 100 bouteilles d’oxygène vides acheminées sur le vol d’Air calin, jeudi, en même temps que les professionnels de santé calédoniens. Il s’agit de les remplir en Polynésie et de les redistribuer aux structures de santé.