Couvre-feu, rassemblements, sports : les mesures sanitaires en vigueur à compter du 16 octobre

La situation sanitaire continue de s’améliorer. Les chiffres sont en baisse et le nombre de personnes vaccinées continuent doucement d’augmenter en Polynésie. Les mesures sanitaire actuellement en place prendront fin ce week-end.

Le haut-commissariat a donc annoncé un nouvel allègement.

Ainsi, à partir du samedi 16 octobre 2021 :

– Le couvre-feu sera levé aux Tuamotu, aux Gambier et aux Marquises ;

– Le couvre-feu actuel de 21h à 4h sera maintenu aux Australes ;

– Le couvre-feu débutera une heure plus tard, soit de 22h à 4h, pour les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent ;

– Dans les bars et restaurants, la limite par table passera de 6 à 8 personnes. Les concerts de musique « live » (sans activité dansante) et les spectacles présentant la culture traditionnelle polynésienne et classique y seront autorisés. Les autres dispositions du protocole « restauration » resteront applicables ;

– Les cinémas pourront accueillir du public avec 1 siège sur 2 entre les personnes ou groupes de personnes déjà constitués, et les salles de jeux avec 4m² d’espace par joueur ;

– Les établissements sportifs seront ouverts au public pour tous les pratiquants de sport (fin du nécessaire encadrement des pratiques sportives). Pour les entraînements sportifs (donc hors compétitions), le public sera autorisé avec 1 siège sur 2 entre les personnes ou groupes de personnes déjà constitués. Dans les salles de sports, la pratique sportive sera possible dans le respect d’un espace de 4m² par personne ou 8m² par personne pour les activités sportives à forte intensité cardio ;

– Les veillées funéraires seront limitées à 20 personnes et les enterrements dans les cimetières à 30 personnes ;

Toutes les autres mesures de protection sanitaire sont reconduites.

Par ailleurs, à partir du lundi 25 octobre 2021, sur l’ensemble des archipels, les foires et salons seront de nouveau autorisés avec un protocole d’organisation destiné à prévenir la circulation du virus.

Pass sanitaire : des discussions vont démarrer avec les secteurs concernés

Depuis plusieurs semaines, l’État et le Pays travaillent par ailleurs activement aux conditions de la mise en œuvre d’un Pass sanitaire en Polynésie française. Les premières concertations avec les représentants des secteurs d’activité susceptibles d’être concernés débuteront dans les prochains jours, précise le communiqué.