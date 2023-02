(MAJ) Concession d’ADT : Vinci dépose un recours à son tour

Enième rebondissement dans l’affaire de l’attribution de la concession de l’aéroport de Tahiti à Faa’a. Le groupe Vinci vient de déposer un recours contre l’annulation d’attribution de la concession prise par le juge des référés.

Une décision intervenue en octobre dernier, après le recours de la CCISM et d’Egis. Selon leurs avocats, l’État avait joué un “rôle ambigu” sur la procédure de désignation du futur gestionnaire de l’aéroport et n’a pas respecté les principes de l’appel d’offres selon le code polynésien des marchés publics.

Pour rappel, le groupement TI’A mené par la CCISM avait déposé un recours contre la désignation d’Egis en 2021. Le tribunal administratif de Papeete puis le Conseil d’État avaient annulé l’attribution à Egis, et la DGAC avait alors décidé d’attribuer le marché à un nouveau candidat, Vinci, le 9 septembre 2022.

Mais TI’A puis Egis avaient contesté cette décision, qui a mené à l’annulation d’octobre dernier.

Interrogé sur le recours de la société Vinci, le président de la CCISM, Stéphane Chin Loy, se montre surpris: ” Il me semble qu’un des dirigeants de Vinci a déclaré récemment qu’il ne comprenait pas pourquoi la CCISM faisait un recours. Et il fait de même“. Et celui-ci d’ajouter : “la solution que nous avions proposée à l’Etat, et que l’Etat était prêt à accepter, c’est de faire un nouvel appel d’offres avec un nouveau cahier des charges. Même si la Chambre avait été désignée, on ne l’aurait pas pris. Le cahier des charges était tellement vicié que n’importe qui pouvait l’attaquer. On demande que l’Etat redonne une chance à toutes ces nouvelles sociétés pour rendre une offre la plus conforme possible, et que le meilleur gagne. C’est tout ce que nous demandons“.