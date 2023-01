Déficit du CHPF : Yvonnick Raffin “s’engage à répondre à l’urgence”

” Je me suis engagé à répondre à l’urgence pour trouver les financements pour régler les factures des fournisseurs. Demain matin -mercredi, NDLR-, il faut que j’en parle avec monsieur le président et mes collègues. Les solutions existent. Je me suis engagé et cet engagement sera tenu“, a indiqué Yvonnick Raffin à TNTV à l’issue de la rencontre.

Le ministre n’a toutefois pas chiffré le montant de cette enveloppe qui, pour le moment, ne se fera pas sous forme de dotation : “l’urgence, c’est de trouver de la trésorerie. La dotation viendra dans un second temps car c’est très administratif. Cela doit passer par le législateur. Mais il y aura de l’argent qui sera reversé sur le compte du CHPF et je m’engage à trouver ce qu’il faut“.

Mais Yvonnick Raffin dit aussi vouloir se projeter à moyen et long terme pour travailler “à la refondation des fondamentaux” et “identifier les besoins”. “Je demanderai à mon collègue ministre de la Santé de venir me présenter les détails et ensuite nous aviserons“, a-t-il dit en tablant sur la mise en place d’un “plan pluriannuel”.

Ces annonces ont été accueillies favorablement par les représentants du personnel du CHPF, comme Sandrine Vauthier : ” il y a eu l’engagement d’un financement d’urgence, donc, de ce point de vue, on est satisfaits. Mais l’on reste prudents”.

La menace de grève semble donc s’éloigner. Les syndicats rencontreront le personne ce mercredi pour arrêter une position.