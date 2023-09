Championnat OFC U16 : les Tamahine ura s’imposent 4 buts à zéro face aux iles Salomon

Après leur match nul mercredi soir face aux Calédoniennes, la sélection tahitienne de football s’est imposée largement 4 buts à rien face à leurs homologues des Iles Salomon. Les Tamahine ura s’emparent de la tête de la Poule A.

« On est très fières, on représente notre pays, a réagi la buteuse Noa Leodolter. Nos familles sont là pour nous motiver, nous donner de la force, et ça nous donne beaucoup d’énergie. On a envie de nous montrer qu’on est ici et qu’on représente notre fenua. C’était très difficile au début avec le stress. On n’a pas sous estimé l’équipe. On a cherché la victoire et on a gagné »

Pour le président de la fédération tahitienne de football Thierry Ariiotima, « les filles se débrouillent bien. Ce sont des nouvelles qui viennent d’intégrer la sélection et on ne voit que du bien actuellement. »



Le dernier match de Poule aura lieu ce mardi soir à 19 heures. Les protégées de Xavier Samin ont rendez-vous avec les filles des Iles Tonga pour valider leur place en demi-finale de la compétition.

Revoir le match :