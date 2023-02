Avis de tempête à la DTPN

Nouveaux remous à la Direction Territoriale de la Police Nationale. Alors que la rumeur de propos injurieux voire à caractère raciste de la part d’officiers de police courait depuis plusieurs mois, le syndicat Alliance Police a finalement saisi le procureur de la République dans un courrier, lundi après-midi.

Ce dépôt de plainte est à l’origine de plusieurs agents de police, s’estimant victimes d’injures raciales de la part de deux de leurs collègues de métropole. Secrétaire général du syndicat, Johan Tehihipo évoque un climat délétère au sein des équipes de police : “Ce sont des faits qui ont été récurrents, et dont les plus récents datent de la fin d’année 2022, déclare-t-il. On est dans une situation de détresse qui est palpable et qu’on ne souhaite pas aggraver. Prudent, M. Tehihipo en appelle au discernement de la population : Il n’est pas question d’amalgamer tous nos collègues métropolitains. Lorsque le respect est mutuel, les choses fonctionnent bien“.

Les deux officiers visés par la plainte du syndicat avaient, eux, porté plainte quelques heures auparavant, contre le directeur territorial de la police nationale Mario Banner, lui reprochant son absence de réaction à des faits de harcèlement dont ils auraient été victimes. La direction avait déjà été ciblée par une première plainte des officiers, de nature similaire, au mois de novembre. À la même période, Alliance Police avait de son côté formulé un courrier à la DTPN, remonté à l’administration centrale, demandant l’ouverture d’une enquête administrative.

“Sans la France, la Polynésie serait de la m*rde”

Dans ce contexte, un rapport précisant la teneur des discussions entre les officiers et leurs collègues polynésiens a été produit. TNTV s’en est procuré un extrait, dans lequel un agent de police confirme ses déclarations : “Au quotidien, dans son comportement au bureau, elle nous montre bien par son attitude, et ses propos, qu’elle n’aime pas les Polynésiens et les dénigre […]. Elle m’a dit que sans la France, la Polynésie serait de la M*RDE, que nous sommes un peuple de fainéants et de profiteurs et nous ne savons pas travailler“.

Dénonçant des “propos scandaleux“, l’agent poursuit en évoquant une autre discussion avec l’officier, au sujet des anciens combattants : “Un jour, elle a abordé avec moi la problématique de son ancêtre qui s’est battu pour la France, en me disant que les Polynésiens ne connaissent pas ça mais profitent de cette situation de liberté. Je lui ai alors répondu que nos aînés aussi ont quitté la Polynésie pour se rendre sur les différents champs de batailles pour combattre et libérer la France […] Elle m’a alors regardé avec mépris et hautainement et m’a dit ‘pffff, ça leur a permis de sortir d’ici et de découvrir le monde‘ “.

(Crédit Photo : TNTV)

L’Inspection Générale de la Police Nationale sollicitée

Le conflit atteint son paroxysme, tandis que l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) est missionnée depuis lundi en Polynésie pour évaluer les résultats de la mise en place des directions territoriales de la police nationale (DTPN) au fenua, effective depuis le 1er janvier 2022. Parallèlement à cet audit, les plaintes des deux officiers ont été portées à la connaissance de l’IGPN.

Pour leur avocat Me Millet, la plainte du syndicat Alliance Police apparaît comme une forme de manipulation : “Je constate que cette plainte est déposée le jour même de l’arrivée de l’inspection de la police. Manifestement, c’est une manière de faire diversion pour lancer l’attention sur autre chose, dénonce-t-il. Subitement, le jour de l’arrivée d’une inspection, on déposerait une plainte pénale ? Ça frise le ridicule, c’est de la manipulation“.

Alliance Police évoque une situation critique et “d’autant plus déconcertante qu’on a appris, par notre structure nationale, qu’il se pourrait que le contrat de la personne mise en cause soit prolongé”. Une éventualité “incompréhensible“, pour M. Tehihipo.

Selon nos informations, cet officier avait reçu un blâme, synonyme de manquement au code de déontologie de la police nationale, alors qu’il occupait un poste en Bretagne, avant son arrivée au fenua. “Cela fait 2 ans qu’il est en poste sans qu’il n’y ait eu aucune plainte, aucune expression d’un mal être quelconque sur des comportements ou des propos qui auraient pu être à caractère raciste“, défend Me Millet.

Sollicité, Mario Banner n’a pas souhaité répondre à nos questions. Il a toutefois confirmé l’ouverture de l’enquête administrative contre les deux officiers visés par la plainte d’Alliance Police.